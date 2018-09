Fabrizio Corona caduto in bici a Milano in zona Duomo: il video è virale

Via Torino, a pochi passi dal Duomo di Milano. L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona gira una clip in bici, ma il pericolo è in agguato. Non fa attenzione e cade rovinosamente a terra. Ma l’ex fidanzato di Belen non fa una piega e mette tutto online. Il video del capitombolo ovviamente diventa virale.