Fabrizio Corona è stato ascoltato per circa tre ore dal pm della procura di Milano Luca Gaglio. Il lungo colloquio con l'ex paparazzo è stato incentrato sull'accusa lanciata dall'ex moglie Nina Moric, che lo ha accusato di non pagare gli alimenti per il figlio Carlos. La querele risalirebbe a circa un anno fa ed è stata presentata dal legale di Moric Solange Marchignoli. L'avvocato di Corona, Ivano Chiesa, al termine del colloquio ha sottolineato: "È stato Fabrizio a chiedere di essere sentito, abbiamo chiarito tutto". Il figlio della coppia dal 2015 è affidata alla nonna materna.

Corona oggi in tribunale: rischia confisca 2,6 milioni.

Oggi Corona tornerà in tribunale. Dopo la sentenza dello scorso giugno, che ha visto Corona condannato a un anno (l'accusa ne aveva chiesti cinque) per l'accusa di sottrazione fraudolenta dal pagamento di imposte, e assolto per i reati di intestazione fittizia dei beni e di violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione, ora i giudici dovranno decidere se i 2,6 milioni sequestrati all'ex paparazzo, saranno confiscati definitivamente o meno. I soldi erano stati rinvenuti in un controsoffitto e in dei conti in Austria.