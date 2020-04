in foto: Immagine di repertorio

Tragedia di Pasquetta a Schivenoglia, piccolo comune in provincia di Mantova. Un uomo di 81 anni è morto annegato in un canale. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 aprile, in via Malpasso. L'anziano, a quanto pare, era uscito per fare una passeggiata vicino alla propria abitazione, cercando così di rispettare le misure di contenimento del contagio da Coronavirus. La passeggiata però si è protratta e l'uomo è finito in un tratto in aperta campagna, vicino a un canale. Qui, stando a quanto accertato finora dai carabinieri della compagnia di Gonzaga, l'81enne sarebbe scivolato da solo in acqua e non è più riuscito a recuperare la riva, morendo annegato.

Pochi i dubbi: si sarebbe trattato di un tragico incidente

La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata qualche minuto dopo le 17. Oltre ai carabinieri, si sono mobilitati i vigili del fuoco e due mezzi di soccorso del 118, un'ambulanza e un'automedica. Il cadavere dell'uomo è stato trovato dai pompieri dopo circa un'ora di ricerche: quando è stato recuperato per lui non c'era ormai niente da fare: l'intervento dei soccorritori si è limitato alla constatazione del decesso. Pochi sarebbero i dubbi su quanto avvenuto: è stato esclusa sia l'ipotesi di un gesto violento, con il coinvolgimento di un'altra persona, sia l'ipotesi di un gesto estremo da parte dell'anziano. Nessun suicidio od omicidio, dunque, ma un tragico incidente che è costato la vita all'uomo, per cui un pomeriggio che doveva essere all'insegna della serenità si è rivelato fatale.