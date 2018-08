Una donna di 82 anni è rimasta ferita ieri sera a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano. L'anziana si è messa alla guida della sua auto, ha ingranato la retromarcia ma nel fare manovra non si è accorta della presenza di un cantiere. Ha oltrepassato un parapetto ed è precipitata con la propria vettura per circa cinque metri, atterrando su un prato. Nella caduta l'auto si è capovolta: i vigili del fuoco, allertati da un passante che ha assistito all'incidente, con l'aiuto del personale medico del 118 hanno soccorso la conducente trasportandola in superficie, immobilizzata su una barella per evitarle ulteriori traumi. Per fortuna l'82enne non è grave: è rimasta cosciente durante tutte le operazioni di recupero ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 20: stando a quanto riportato dalla testata "Milanotoday" pare che la donna fosse andata a trovare il marito, che è ospite in una casa di riposo. All'uscita la distrazione che per fortuna non ha comportato conseguenze preoccupanti.