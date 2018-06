Voleva solo fare la spesa, ma si è ritrovata a essere importunata da un uomo col doppio dei suoi anni. Protagonista della vicenda una ragazza di 23 anni, residente nel Milanese. La giovane si era recata in un supermercato di Melegnano, in provincia di Milano, per fare la spesa. Tra gli scaffali è stata però notata da un uomo di 47 anni che ha iniziato a seguirla. Le attenzioni del 47enne si sono fatte via via sempre più sospette: la ragazza ha notato che il 47enne le stava scattando delle foto dapprima da distanza ravvicinata e poi addirittura in maniera da poterla immortalare da sotto alla gonna. A quel punto la ragazza ha deciso di chiamare i carabinieri. I militari dell'Arma sono arrivati nel giro di pochi minuti e dopo aver individuato l'uomo, lo hanno fermato per un controllo. Dall'analisi del suo cellulare sono emerse le prove delle foto da poco scattate, che hanno confermato il ragazzo fatto dalla giovane. Per il 47enne, risultato essere un insospettabile dalla fedine penale pulita, è scattata una denuncia a piede libero con le accuse di violenza privata e molestie. La posizione del 47enne potrebbe però ulteriormente aggravarsi: considerata la sua condotta, i carabinieri si sono recati nella sua abitazione e gli hanno sequestrato un pc. L'obiettivo è di verificare se l'uomo in passato abbia scattato altre foto simili, o collezionato scatti che possano configurare un reato.