in foto: Il truffatore seriale arrestato a Milano

Un uomo di 37 anni, già noto alla giustizia, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Milano con l'accusa di truffa aggravata. Il 37enne è ritenuto l'autore di una serie di raggiri nei confronti di donne anziane tra i 70 e gli 85 anni, a cui avrebbe portato via oltre 17mila in contanti e oltre 25mila euro in gioielli, per un totale di oltre 42mila euro. Il meccanismo era il solito, quello del finto incidente: il truffatore seriale, probabilmente con l'aiuto di uno o più complici, contattava le sue vittime chiedendo loro di consegnare soldi e gioielli a un emissario, per salvare dall'arresto un familiare responsabile di un incidente stradale che, in realtà, era del tutto inventato. Al telefono il 37enne e i suoi complici si presentavano come avvocati o marescialli dei carabinieri.

Il 37enne è responsabile di otto truffe: si cerca il suo complice.

In otto casi le anziane contattate, prese dal panico, hanno deciso di pagare: a ritirare a domicilio i soldi e i preziosi è stato proprio il 37enne, successivamente individuato grazie alle descrizioni delle vittime, ad alcuni fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza e alle indagini dei carabinieri. Le truffe sono state consumate in diverse zone di Milano tra il 27 aprile e il 20 giugno scorsi. Le indagini dei carabinieri della squadra anti truffe hanno consentito di raccogliere elementi schiaccianti nei confronti del 37enne, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano. L'arrestato si trova adesso nel carcere di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieriproseguono le indagini per cercare di individuare i complici dell'uomo e accertare le sue eventuali responsabilità in altre truffe.