Un'estate senza mare. Sembra essere questa la scelta dei lombardi che quest'anno hanno deciso di trascorrere i giorni di ferie, tra weekend e lunghe settimane, al lago o in montagna, senza tralasciare nemmeno la campagna, il tutto entro i confini regionali. A rivelarlo sono i dati forniti da Airbnb che ha analizzato le ricerche effettuate a maggio sulla piattaforma da parte dei lombardi o di colori che risiedono nella regione scoprendo che le mete preferite per l'estate 2020 non sono al mare ma altrove: ville in campagna, case sul lago e baite in montagna esclusivamente in Lombardia.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il 2020 segna infatti un aumento del 30 per cento delle ricerche di case in campagna, corrispondenti al 10 per cento delle richieste totali degli utenti. L’85 per cento dei viaggiatori lombardi è interessato a mete in Italia, con un aumento del 35 per cento rispetto allo stesso periodo del 201 e l'unica regione per la quale i lombardi potrebbero "tradire" la propria è solo il Trentino Alto Adige. Mentre per quanto riguarda la Lombardia le zone più ambite dai turisti lombardi sono Valtellina, Orobie e lago di Como. Mentre sembra sparire il sogno della vacanza in Riviera romagnola e in Salento, per anni nella top ten e ora esclusi dalle scelte dei lombardi.

Dati che vengono confermati anche dal sito Casa.it che evidenzia come rispetto allo scorso anno c’è stato un incremento nelle ricerche di case in affitto nelle zone più belle della Lombardia. Spunta la Valtellina con un aumento del 234 per cento, la Valcamonica con più 141 per cento, il lago d’Iseo che ha registrato un aumento del 23 per cento e il lago di Como con un aumento del 22 per cento. In particolare ad attrarre i lombardi sembra essere il lago di Como e di conseguenza la sua provincia dove, rispetto al 2019, c'è stato un aumento di ricerche di case in affitto a Cernobbio (più 71 per cento), a Como (più 60 per cento).