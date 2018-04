Che il "boschetto della droga" di Rogoredo, a Milano, sia un supermarket a cielo aperto degli stupefacenti è purtroppo cosa nota. Ma che addirittura i pusher arrivassero a esporre su un banchetto la loro mercanzia non era ancora successo. Almeno fino allo scorso giovedì, quando agenti della polizia ferroviaria hanno scoperto una sorta di bancarella della droga che era stata allestita vicino alla stazione di Rogoredo da tre spacciatori, con due persone che facevano loro da palo. Lo strano banchetto era stato notato da diverso tempo dagli agenti, che giovedì sono passati all'azione: non appena gli uomini (in borghese) si sono avvicinati per un controllo uno dei "pali" ha urlato, facendo scappare i venditori. Ne è nato un inseguimento: il palo che aveva dato l'allarme è stato subito bloccato, mentre gli agenti hanno inseguito due dei pusher lungo i binari della ferrovia di Rogoredo, in direzione San Donato.

I due spacciatori hanno cercato di rifugiarsi in una cascina abbandonata, ma sono stati individuati dai poliziotti che li hanno costretti ad arrendersi. Uno dei due pusher aveva con sé un involucro con 22,8 grammi di eroina, di cui ha cercato di liberarsi. L'altro aveva invece con sé il necessario per confezionare le dosi. Nel corso dell'operazione sono state inoltre sequestrate due dosi di cocaina, sei di hashish e 137 siringhe sterili che venivano vendute con la sostanza, fornendo ai tossicodipendenti una sorta di "kit completo" per drogarsi. In manette sono finiti un cittadino egiziano e due cittadini magrebini: altre due persone che gestivano il banchetto sono riuscite a scappare.