in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente domestico a Pilzone d'Iseo, frazione del comune che si affaccia sull'omonimo lago in provincia di Brescia. Nel pomeriggio di ieri un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito a causa dell'esplosione di un proiettile o di una cartuccia di un fucile mentre si trovava al piano terra dell'abitazione di famiglia. L'episodio, riportato dal quotidiano locale "Giornale di Brescia", è accaduto attorno alle 16. Stando a quanto hanno accertato finora i carabinieri della stazione di Iseo, il ragazzino, che frequenta la terza media, al momento dell'incidente si trovava in compagnia del padre in una stanza adibita a laboratorio, dove il nonno aveva riposto dei fucili e le relative cartucce. Il giovane avrebbe iniziato ad armeggiare proprio con uno dei proiettili presenti nel laboratorio, forse una cartuccia che era rimasta inesplosa, ma che quando è stata toccata dall'adolescente è esplosa ferendo il ragazzino e mandando in frantumi i vetri del laboratorio.

Figlio e padre portati entrambi in ospedale

Subito dopo l'incidente sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale e dei carabinieri. Padre e figlio sono stati entrambi soccorsi dal personale paramedico: il figlio ha riportato gravi ferite ed è stato portato in ospedale così come il padre, sotto choc a causa dell'incidene a cui ha assistito in prima persona. Spetterà adesso alle forze dell'ordine accertare l'esatta dinamica dell'accaduto a valutare anche se vi siano responsabilità nella vicenda e se l'incidente poteva essere evitato in qualche modo.