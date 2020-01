in foto: Immagine di repertorio

È stato condannato a cinque anni di carcere l'uomo di 77 anni accusato di aver abusato dell'allora minorenne figlia di una parente: i fatti risalgono al 2014 e ora il pensionato è stato condannato e portato in carcere a Brescia dove sconterà la pena. A denunciare l'accaduto ai carabinieri di Esine è stata la madre della vittima, parente dell'orco, che ha così raccontato gli abusi subiti dalla giovane: un lungo calvario quello della ragazza che dopo tempo ha trovato il coraggio di chiedere aiuto una conoscente inviandole dei messaggi.

Gli abusi raccontati dalla minore a un'amica di famiglia

E così la storia è giunta alla madre che si è immediatamente rivolta ai carabinieri della Stazione di Esine, nel Bresciano, che hanno avviato le indagini che hanno poi portato al fermo dell'anziano. La madre della vittima era all'oscuro di tutto e ha raccontato di non aver mai sospettato dell'uomo in alcun modo. Gli approfondimenti investigativi dei militari hanno purtroppo confermato quanto riferito dalla minore abusata durante le audizioni protette in tribunale.

Il pensionato avrebbe approfittato della vulnerabilità della nipote

Il pensionato che durante le udienze del processo non si è mai presentato in aula è stato infine condannato dal tribunale e questa mattina è stato prelevato dalla sua abitazione nella quale viveva con la moglie e dopo le operazioni di rito e' stato portato nel carcere di Brescia. Secondo quanto emerso il pensionato avrebbe approfittato della situazione di forte vulnerabilità della nipote, all'epoca 17enne, per conquistare la sua fiducia e poi convincerla a consumare diversi rapporti sessuali completi.