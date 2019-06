Treni fermi nella mattinata di oggi, domenica 16 giugno, su una tratta della metropolitana rossa di Milano. Il motivo, come spiegato da Atm (l'azienda dei trasporti milanesi) sul proprio sito, è un'esercitazione periodica sulle procedure generali di sicurezza. I convogli della metropolitana resteranno fermi dalle 7 alle 13 circa tra le fermate di Bisceglie e Gambara: il capolinea provvisorio della linea rossa sarà Gambara e da lì i convogli ripartiranno da lì verso Sesto. Tra le stazioni di Gambara, Inganni, Primaticcio, Bande Nere e Bisceglie il collegamento sarà garantito da autobus sostitutivi in superficie.

Dove fermano gli autobus sostituivi

Queste le fermate degli autobus sostitutivi, collocate in corrispondenza delle stazioni della metropolitana: a Bisceglie la fermata è in via Parri, sul lato della stazione M1 (cioè dei parcheggi). A Inganni ci sono due fermate in via Zurigo (al civico 3 in direzione centro, al 2 in direzione Bisceglie), a Primaticcio in via Legioni Romane dopo via Primaticcio, a Bande Nere sul piazzale (al civico 6 in direzione centro, al 10 in direzione Bisceglie). A Gambara, infine, le fermate sono in via Anguissola (al civico 9 in direzione centro, al civico 2 in direzione Bisceglie). Dalle 13 la situazione dovrebbe tornare alla regolarità.