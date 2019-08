Escursionista milanese disperso in montagna a Lecco: ricerche in corso

Un uomo di 49 anni è disperso da ieri sera sulle montagne di Lecco. Luca D’Addario, residente nel milanese, è partito martedì mattina per un’escursione sulla Grigna meridionale e non è più rientrato. I parenti hanno dato l’allarme. Ricerche in corso nella notte e questa mattina con due elicotteri e le squadre del soccorso alpino.