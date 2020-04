in foto: (Immagine di repertorio)

Si sono concluse nella peggior maniera possibile le operazioni di ricerca di una donna di 50 anni che era scomparsa ieri a Cernobbio, rinomata località sul lago di Como. La 50enne, di cui non è stata resa nota l'identità, era uscita di casa, a Cernobbio, nel pomeriggio di ieri. A quanto pare la donna voleva andare a fare una passeggiata tra i boschi, nonostante le misure di contenimento per limitare i contagi da Coronavirus lo vietino. La 50enne non ha però più fatto rientro a casa e, verso sera, i suoi famigliari si sono allarmati per il ritardo e hanno lanciato l'allarme.

Il corpo senza vita della donna trovato attorno a mezzanotte

Sono subito partite le ricerche, affidate agli esperti del soccorso alpino e ai vigili del fuoco. Nella tarda notte, poco dopo la mezzanotte secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, il corpo senza vita della donna è stato individuato in un luogo impervio lungo il sentiero per il monte Bisbino, tra Cernobbio e Carate. A causa dell'oscurità le operazioni si sono dovute interrompere e, soltanto nella tarda mattinata di oggi, il corpo della donna è stato recuperato con l'ausilio di un elicottero. Sul posto era stata allertata anche un'ambulanza della Croce rossa di Cernobbio, il cui intervento si è però rivelato vano. Per la donna, al momento del ritrovamento, non c'era ormai più niente da fare. Resta adesso da appurare cosa le sia successo: l'ipotesi più plausibile, in assenza di altre informazioni, è che la donna possa essere scivolata e morta in seguito alla caduta.