È caduto in un fiume completamente ubriaco ma si è arenato su un isolotto di sabbia, riuscendo a cavarsela. Protagonista della disavventura, fortunatamente a lieto fine, è stato un ragazzo milanese di 23 anni. Attorno alle 5 del mattino di ieri, martedì primo maggio, dopo aver trascorso la notte nella nota discoteca "Fellini" di Pogliano Milanese, il giovane è uscito dal locale completamente ubriaco e si è recato nel posteggio della discoteca, che si trova in via Anselmo Rocchetti, vicino al fiume Olona. Nel parcheggio, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio, finendo in acqua. Alcuni amici del ragazzo lo hanno visto cadere e hanno dato subito l'allarme: sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Legnano. Il ragazzo è stato trascinato dall'acqua per diversi metri, ma per sua fortuna si è "arenato" su un isolotto di sabbia a qualche decina di metri dal punto di caduta: i vigili del fuoco lo hanno individuato e tratto in salvo. Il giovane era molto infreddolito, ma l'involontario tuffo non gli ha causato conseguenze: il personale del 118 lo ha comunque trasportato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese per le conseguenze della sbornia, che poteva costargli molto cara.