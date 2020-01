La caduta di alcuni calcinacci da un ponte a Erba, nella frazione di Buccinigo, ha costretto i vigili del fuoco a intervenire nella serata di martedì 7 gennaio, chiudendo parzialmente la strada provinciale sp40 Arosio-Canzo, per mettere in sicurezza la struttura. Il cavalcavia era stato danneggiato dal passaggio di un camion alcuni giorni fa.

Erba, si staccano calcinacci dal ponte di Buccinigo: intervengono i vigili del fuoco

Nella serata di ieri alcuni passanti hanno notato alcuni calcinacci cadere sulla strada e hanno dato l'allarme. L'intervento d'urgenza dei pompieri e dei tecnici del comune e della provincia di Como si è reso necessario per evitare gravi incidenti. Per precauzione il transito è stato limitato a una sola semicarreggiata, in attesa delle necessarie verifiche sulla stabilità dell'infrastruttura.

Il tragico precedente del ponte di Annone Brianza

Nessuno in zona ha dimenticato il tragico crollo del ponte di Annone Brianza, in provincia di Lecco, avvenuto il 28 ottobre del 2016. Il cedimento improvviso di un viadotto provocato dal passaggio di un trasporto eccezionale provocò la morte di un uomo, il 65enne Claudio Bertini, e il ferimento di altre sei persone. Cinque persone rischiano il processo per le ipotesi di reato di omicidio colposo e disastro colposo.

Si tratta di Angelo Valsecchi e Andrea Sesana, il dirigente e il tecnico del settore viabilità della Provincia di Lecco, Giovanni Salvatore, dirigente Anas all'epoca dei fatti responsabile della statale 36, Silvia Garbelli, responsabile dell'ufficio pianificazione e grandi infrastrutture della Provincia di Bergamo e Roberto Torresan, professionista di Busto Arsizio, che ha effettuato studi per la manutenzione dei ponti per conto di Anas, tra cui quello di Annone Brianza. Per il sesto indagato, Eugenio Ferraris, dirigente della Provincia di Bergamo è stata invece chiesta l'archiviazione.