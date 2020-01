in foto: La tampon box al liceo Carlo Porta di Erba

Un'iniziativa pensata per tutte le ragazze iscritte al liceo linguistico e delle Scienze umane Carlo Porta di Erba, in provincia di Como, dove a partire dai primi giorni di lezione del nuovo anno nei bagni delle donne è comparsa una "tampon box", ovvero una cesta contenete pacchetti di assorbenti. Le studentesse che per diverse ragioni non dovessero essere munite degli assorbenti da adesso potranno usufruire liberamente della tampon box messa a disposizione dell'istituto. Sulla pagina Facebook del Carlo Porta sono state pubblicate le foto che spiegano l'iniziativa portata avanti da due dei quattro rappresentanti d'Istituto. Negli scatti pubblicati si può osservare la cesta posta sotto un cartellone che recita: "Il ciclo non è una scelta. La solidarietà sì. Prendine uno se vuoi, lasciane uno se puoi".

Il sondaggio su Instagram e l'iniziativa dei rappresentanti d'istituto

L'iniziativa nata grazie agli stessi studenti del liceo si è concretizzata grazie ai quattro rappresentanti di istituto, Gaia, Simone, Jacopo e l'altra Gaia che hanno offerto a proprie spese la prima fornitura di assorbenti nei bagni della scuola. Hanno letto della tampon box che ha funzionato in diverse università europee e hanno così deciso di replicarla qui in Italia, proprio nel loro liceo. E così, in qualità di rappresentanti d'istituto, hanno avviato un sondaggio utilizzando Instagram: "Abbiamo deciso di introdurre la tampon box, un contenitore che potete trovare nei bagni con all'interno degli assorbenti. Serve per aiutarsi a vicenda tra ragazze – hanno scritto sul social – se avete necessità, potete prendere un assorbente dalla tampon box, se avete un assorbente in più potete lasciarlo nella tampon box. Vi piace come idea?". Il risultato ha visto 450 voti (su 650 studenti), con il 97 per cento dei favorevoli. Favorevole anche il preside che ha così accolto con favore l'esperimento sociale di solidarietà.

La situazione in Italia e l'esempio della Scozia

L'iniziativa del Liceo Porta rappresenta un unicum almeno per quanto riguarda l'istruzione superiore in Lombardia. In altre regioni sono già stati portati avanti in passato progetti simili, sia nei licei che nelle università, ma non sempre però ricevuto lo stesso benestare da parte dei dirigenti scolastici. In un liceo di Cosenza un gruppo di ragazze aveva proposto l'istallazione di un distributore gratuito di assorbenti, senza tuttavia ricevere il via libera dalla responsabile scolastica. Oltre i confini nazionali invece l'esempio più virtuoso arriva dalla Scozia, la prima nazione al mondo a rendere gratuiti e accessibili a tutti i prodotti igienici femminili, che dal 2018 vengono finanziati interamente dalle casse dello Stato.