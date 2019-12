in foto: Angelo Zanchi

Sono finite nel peggiore dei modi possibile le ricerche di Angelo Zanchi, il pensionato di 78 anni residente a Nese, una frazione di Alzano Lombardo (in provincia di Bergamo), di cui non si avevano più notizie da più di sei mesi. Il corpo senza vita del pensionato è stato purtroppo ritrovato nella giornata di ieri, domenica 29 dicembre: il cadavere dell'anziano era tra alcune rocce nei boschi di Olera. A notare i resti del 78enne è stato un escursionista, che ha successivamente avvisato i carabinieri. Le forze dell'ordine sono certe che quel corpo appartenga proprio al pensionato di Alzano, che avevano cercato senza esito per oltre sei mesi.

Angelo Zanchi era scomparso lo scorso 6 giugno

Angelo Zanchi era uscito di casa lo scorso 6 giugno per andare a fare un giro sulla sua bici, attività che faceva abitualmente. In quella circostanza, però, a differenza dalle altre volte, il 78enne non aveva più fatto ritorno a casa ed era scomparso. Dopo l'allarme lanciato dai famigliari, si era messa in moto la macchina delle ricerche: alle operazioni avevano partecipato oltre ai carabinieri, i volontari della protezione civile, gli speleologi ed erano stati utilizzati anche i cani molecolari. Purtroppo le ricerche erano state però senza esito: l'unico risultato raggiunto era stato il ritrovamento della bicicletta dell'anziano, trovata abbandonata in località Busa. Per oltre sei mesi probabilmente il corpo del pensionato è rimasto incastrato tra le rocce: non si sa se il 78enne sia caduto accidentalmente oppure se si sia trattato di un gesto volontario, e il 78enne abbia dunque voluto togliersi la vita.