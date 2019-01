L‘Epifania tutte le feste porta via. E allora ecco alcuni consigli per trascorrere al meglio questa ultima giornata di festa a Milano. Sono tanti gli eventi tra cui scegliere: da quelli piu tradizionali legati in maniera particolare alla festività religiosa a quelli dovuti al fatto che quest'anno l'Epifania cade di domenica: e difatti, come ogni prima domenica del mese, saranno tanti i musei aperti gratuitamente al pubblico. Ecco dunque in breve cosa fare a Milano per l'Epifania 2019.

Epifania gratis nei musei

Il 6 gennaio torna anche a Milano l'appuntamento con “Domenica al museo”, iniziativa del Mibact a cui aderisce il Comune di Milano che offre l’ingresso gratuito in tutti i musei civici la prima domenica del mese. Si potranno visitare gratuitamente i Musei del Castello Sforzesco (con le mostre ospitate all'interno, "Vesperbild" e "Avvertenze necessarie e profittevoli a' Bibliotecarj, e agli Amatori de' buoni Libri"), il Museo del Novecento (con le mostre "Margherita Sarfatti. Segni, colori e luci a Milano", "Chi ha paura del disegno? e "Corrente 1938"), la Collezione permanente del MuDeC (e le mostre “Capitani coraggiosi” e “Se a parlare non resta che il fiume”), la Galleria d'arte moderna, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, l’Acquario, la Casa Museo Boschi Di Stefano. Sarà aperta gratis anche La Pinacoteca di Brera. Questi gli orari: tutti i musei civici saranno aperti dalle 9 alle 17.30, mentre MuDeC e Museo del Novecento apriranno dalle 9.30 alle 19.30.

Corteo dei Re Magi

Il tradizionale corteo dei Magi, attestato fin dal Medioevo, con le sue centinaia di figuranti in costumi storici prenderà il via alle 11 circa da piazza Duomo e, dopo la sosta a San Lorenzo,si concluderà nella Basilica di Sant'Eustorgio, lì dove erano custodite proprio le reliquie dei Magi.

La Befana dei motociclisti

Come avviene ormai da anni la Befana domani a Milano salirà sulla moto per consegnare doni ai bambini più sfortunati. Centinaia saranno i motociclisti che parteciperanno alla 52esima edizione della Befana benedica motociclistica. Il ritrovo è alle 8.30 in corso Sempione. Da lì i bikers percorreranno le strade della città per portare i doni agli ospiti del Piccolo Cottolengo Don Orione e della Sacra famiglia di Cesano Boscone.

Mercatini e altri eventi

Domenica 6 gennaio 2019 sarà anche l'ultimo giorno di apertura di alcuni mercatini natalizi, come quello attorno al Duomo e il Darsena Christmas village. Ultimo giorno anche per ammirare illuminato l'albero di Natale in piazza Duomo che verrà spento dopo l'Epifania. Tra gli altri eventi da segnalare ricordiamo anche la possibilità di salire gratuitamente sul Belvedere di palazzo Pirelli (il Pirellone), per ammirare il panorama dal 31esimo piano e visitare la mostra con i protagonisti del presepe realizzati da Francesco Londonio. Da ricordare infine la presenza della Befana al Villaggio delle meraviglie dei Giardini Montanelli, dove i bambini potranno farsi riempire le calze di dolci.