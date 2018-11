Entro la fine del 2018, forse anche entro la fine di novembre, saranno altri due gli Starbucks che verranno inaugurati a Milano: uno in piazza San Babila (in via Durini) e un altro al Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa. Solo oggi Starbucks ha aperto le porte della nuova caffetteria in Corso Garibaldi, eppure è già pronta a nuovi store. Secondo indiscrezioni il terzo Starbucks (quello di San Babila) dovrebbe inaugurare sabato 24 novembre mentre sempre entro fine novembre dovrebbe arrivare il terzo nel Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. Anche questi locali, come quello di Corso Garibaldi, rispecchieranno lo stile tipico della catena americana, nell'immagine e principalmente nell'offerta dei prodotti e saranno aperti grazie alla partnership col gruppo Percassi, unico licenziatario di Starbucks Italia. La chicca sarà nel design che strizzerà l'occhio allo stile italiano, per rendere omaggio a Milano e nell'offerta di alcune bevande come il frappuccino al gusto tiramisù o il caffè ottenuto da una miscela pregiata. Secondo indiscrezioni però Milano non sarà l'unica città ad accogliere Starbucks, nei progetti futuri ci sono infatti tantissime città come Roma, Venezia, Firenze, Bologna, Torino, Padova e Verona. "È stato importante per noi arrivare a Milano rendendo omaggio alla ricca tradizione dei bar e caffè italiani, e allo stesso tempo celebrando tutto ciò che abbiamo appreso sull’arte e la scienza della tostatura del caffè durante questi 47 anni dell’azienda – ha spiegato il presidente Starbucks Europe, Middle East e Africa, Martin Brok – oggi facciamo un passo avanti nel nostro viaggio in Italia, portando l’esperienza Starbucks a molti più consumatori di Milano". La catena conta oltre 330mila dipendenti e quasi di 29mila punti vendita in tutto il mondo.