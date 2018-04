Paura questa mattina a Milano, all'interno di un panificio in via Scoglio di Quarto, vicino al Naviglio Pavese. Attorno alle 5.30, come riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, un uomo ha fatto irruzione nel panificio a torso nudo e visibilmente agitato. L'uomo, un 38enne di nazionalità senegalese, per motivi ancora da accertare avrebbe prima scagliato una bibita contro un cliente. Poi avrebbe ferito il proprietario del panificio, un 49enne, scagliandogli contro una bottiglia di vetro. Secondo alcuni testimoni l'aggressore avrebbe anche colpito un secondo cliente con un bastone metallico: l'Areu però parla di un solo ferito, che è stato trasportato in codice verde, dunque in condizioni non gravi, all'ospedale San Paolo.

Sul luogo dell'aggressione oltre all'ambulanza del 118 sono intervenute anche sette pattuglie dei carabinieri. Il 38enne ha continuato a dare in escandescenze anche in presenza dei militari dell'Arma: una volta immobilizzato e fatto entrare in una pattuglia ha danneggiato l'interno dell'auto a calci. Per l'uomo è scattato l'arresto: oltre alle accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dovrà rispondere anche di quella di danneggiamento, proprio per le intemperanze nella pattuglia. Una volta portato in caserma, gli accertamenti a suo carico hanno consentito di appurare che l'uomo è in Italia senza permessi e ha numerosi precedenti alle spalle: spaccio e resistenza a pubblico ufficiale le accuse che gli sono state contestate in passato.