in foto: (Immagine di repertorio)

Voleva solo bersi un drink in un bar. Ma ha pagato cara la sua sete: la sua auto, parcheggiata fuori dal locale, è stata infatti data alle fiamme da una persona al momento ignota. L'episodio, dai contorni ancora misteriosi, è avvenuto lunedì sera all'esterno di un bar di Rho, nell'hinterland milanese. Il proprietario dell'auto, un uomo residente a Caronno Pertusella, era arrivato attorno alle 10 nel locale pubblico a bordo della sua costosa Jaguar. Dopo aver parcheggiato la vettura è entrato nel bar e ha ordinato qualcosa da bere. Nemmeno il tempo di finire il suo drink, però, che è stato richiamato all'esterno da un'esplosione: fuori si è accorto che la sua macchina era in fiamme. Sul posto, in via Alcide de Gasperi, sono intervenuti i vigili del fuoco. Quando i pompieri hanno spento le fiamme della Jaguar era rimasto poco più della carcassa carbonizzata. Accanto alla vettura i vigili del fuoco hanno trovato anche una bottiglietta contenente tracce di liquido infiammabile, probabilmente benzina. Del ritrovamento sono stati informati gli agenti del commissariato di Rho-Pero, giunti sul posto con una volante: spetterà a loro indagare sul presunto piromane e sul movente di un gesto al momento inspiegabile. Ad aiutare i poliziotti potranno essere le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona.