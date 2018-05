Vorreste lavorare con reddito esentasse, alloggi gratis a Dubai e una serie di altri benefit? Allora fareste bene a segnarvi in calendario una data: sabato 5 maggio. La compagnia aerea Emirates ha organizzato infatti per quella data un open day per cercare nuovo personale di bordo. Le selezioni si terranno a partire dalle 8 (in punto) presso l’Hotel & conference centre Sheraton che si trova all'aeroporto di Milano Malpensa (l'indirizzo è al Terminal 1 a Ferno, in provincia di Varese). La più grande compagnia aerea internazionale al mondo sta cercando candidati appassionati, spigliati e orientati al cliente. Pochi i requisiti richiesti (si possono leggere i dettagli al link http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/): età minima di 21 anni, altezza minima di un metro e 60 (l'altezza con le braccia estese deve essere di due metri e 12 centimetri), diploma di scuola superiore, inglese fluente (sia scritto sia parlato) e assenza di tatuaggi visibili con l'uniforme di lavoro Emirates (che per le donne prevede una gonna lunga che lascia scoperte le caviglie). Chiunque dovesse avere questi requisiti e la voglia di andare a lavorare con base a Dubai può presentarsi alle selezioni direttamente all'hotel, con un curriculum vitae in inglese aggiornato e una foto recente. Non è necessario registrarsi prima online.

Cosa prevede il contratto: paga e benefit

I candidati idonei potranno terminare la selezione nel corso della giornata: si richiede dunque la disponibilità a trascorrere l'intera giornata presso l'hotel. Una volta scelti, il percorso prevede un periodo di training (che si svolge in un'accademia a Dubai), un primo contratto di prova della durata di sei mesi e successivamente l'assunzione a tempo indeterminato. Le condizioni lavorative sono vantaggiose: il contratto base prevede una paga mensile che si aggira attorno ai 2.115 euro, tutti esentasse. Ma sono i benefit a rappresentare un plus che molto spesso si rivela decisivo per coloro che scelgono di lavorare per la Emirates: alloggi condivisi gratuiti di alto livello a Dubai, spostamenti gratis da e per il luogo di lavoro, copertura medica e dentistica, sconti per lo shopping e le attività di svago a Dubai oltre ad agevolazioni di viaggio per i dipendenti e i loro famigliari. Sono già oltre 500 gli italiani che lavorano per la compagnia degli Emirati arabi, che vanta un team internazionale composto da 135 diverse nazionalità. Il rapporto con il nostro Paese è molto stretto, se si pensa che Emirates opera voli verso l’Italia da 26 anni e attualmente offre 49 voli settimanali tra Dubai e quattro città italiane (Milano, Roma, Venezia e Bologna), oltre al volo diretto tra Milano e New York attivo dal 2013. A livello globale Emirates al momento opera voli verso 159 destinazioni in sei continenti: la flotta è composta da 269 aerei, come il Boeing 777 e l'Airbus 380.