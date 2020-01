in foto: Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana

"È stata fatta una mobilitazione degna dei tempi andati, si è vista in tv gente di più di 100 anni portata ai seggi, disabili accompagnati con i pulmini, una mobilitazione per salvare quel che resta di un'idea che ormai è svanita". Fa discutere l'uscita del governatore lombardo Attilio Fontana, che commentando il risultato delle elezioni regionali in Emilia Romagna ha accusato i militanti di sinistra di aver portato anziani e disabili ai seggi per votare perché "per la sinistra era l'ultima ancora di salvezza". L'esponente della Lega ha poi aggiunto che "è già un successo grande poter dire che si poteva combattere ad armi pari, poi è chiaro che se si fosse vinto sarebbe stato sicuramente meglio"

Majorino: Fontana è un pagliaccio, chieda scusa

Dura la reazione del Partito democratico lombardo e milanese. "Fontana è un pagliaccio che dovrebbe chiedere scusa", è la replica dell'europarlamentare Pierfrancesco Majorino, ex assessore milanese. "Prende in giro le persone con disabilità che sono andate a votare. Invece di fare queste uscite dovrebbe spiegare perché lui di disabili si occupa o per sfotterli o per tagliare loro, come ha recentemente provato a fare, i soldi per l'assistenza".

Pd Lombardia: Parole inaccettabili e gravissime,

Per la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani, le parole del presidente lombardo sono "inaccettabili e gravissime, pronunciate all'indomani dei tagli all'assistenza delle persone affette da disabilità voluti proprio dalla sua maggioranza, e poi scongiurati dall'opposizione. Forse dalle sue parti non conoscono bene le regole della democrazia, val la pena ricordargli che anziani e disabili godono degli stessi diritti di tutti.

Critiche dal Movimento 5 Stelle

“Fontana offende anziani e disabili: si scusi. Dovrebbe guardare per prima cosa a quello che avviene in casa sua dove i disabili ricevono tagli di servizi e dove la sanità privata convenzionata cura i militari libici senza che Regione Lombardia abbia nulla da riferire in Consiglio Regionale”, così in una nota Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia commenta le dichiarazioni del Presidente della Lombardia Attilio Fontana sulle elezioni in Emilia Romagna.