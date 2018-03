Chi sono i deputati e i senatori eletti in Lombardia che andranno a Roma in Parlamento? Le elezioni politiche 2018 che si sono tenute domenica 4 marzo si sono svolte con la legge elettorale chiamata Rosatellum, un misto tra sistema proporzionale e maggioritario. Circa due terzi dei seggi (il 64 per cento) sono stati assegnati con metodo proporzionale in collegi plurinominali con listini bloccati (l'ordine dei candidati era stabilito dai partiti ed era ammessa la pluricandidatura in più collegi). Il restante terzo dei seggi (il 36 per cento) è stato assegnato invece con metodo maggioritario in collegi uninominali, dove ha vinto chi ha preso un voto in più rispetto agli sfidanti. Ecco di seguito l'elenco di tutti gli eletti in Lombardia (l'elenco è in aggiornamento).

Eletti alla Camera dei deputati in Lombardia.

Collegi uninominali

Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia)

Andrea Mandelli (centrodestra)

Valentina Aprea (Forza Italia)

Andrea Crippa (centrodestra)

Jari Colla (Lega)

Guido Della Frera (Forza Italia)

Luca Squeri (centrodestra)

Igor Iezzi (Lega)

Mattia Mor (Pd)

Bruno Tabacci (+ Europa)

Lia Quartapelle (Pd)

Federica Zanella (Forza Italia)

Michela Vittoria Brambilla (Forza Italia)

Massimo Garavaglia (Lega)

Graziano Musella (Forza Italia)

Giuseppina (Giusy) Versace (Forza Italia)

Matteo Bianchi (centrodestra)

Leonardo Tarantino (centrodestra)

Ugo Parolo (centrodestra)

Laura Ravetto (Forza Italia)

Nicola Molteni (Lega)

Maurizio Lupi (Noi con l'Italia – Udc)

Alessio Butti (centrodestra)

Simona Bordonali (Lega)

Paolo Formentini (Lega)

Mariastella Gelmini (Forza Italia)

Alessandro Colucci (centrodestra)

Stefano Benigni (centrodestra)

Daniele Belotti (centrodestra)

Cristian Invernizzi (centrodestra)

Alessandro Sorte (Lega)

Elena Lucchini (centrodestra)

Alessandro Cattaneo (Forza Italia)

Claudio Pedrazzini (Forza Italia)

Silvana Comaroli (centrodestra)

Raffaele Volpi (centrodestra)

Andrea Dara (centrodestra)

Collegi Plurinominali

Emanuele Fiano (Pd)

Lisa Noja (Pd)

Barbara Pollastrini (Pd)

Ivan Scalfarotto (Pd)

Eletti al Senato in Lombardia.

Collegi uninominali

Gian Marco Centinaio (Lega)

Daniela Santanché (Fratelli d'Italia)

Isabella Rauti (Fratelli d'Italia)

Maria Gallone (centrodestra)

Simona Pergreffi (centrodestra)

Adriano Paroli (centrodestra)

Stefano Borghesi (centrodestra)

Antonella Faggi (centrodestra)

Licia Ronzulli (Forza Italia)

Erica Rivolta (centrodestra)

Stefano Candiani (Lega)

Tommaso Cerno (Pd)

Maria Cristina Cantù (Lega)

Salvatore Sciascia (centrodestra)

Ignazio La Russa (Fratelli d'Italia)

Emanuele Pellegrini (centrodestra)

Stefania Craxi (Forza Italia)

Paolo Romani (Forza Italia)

Collegi plurinominali