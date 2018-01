La voce era nell'aria già da diverso tempo, ma ora è ufficiale. L'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani è candidato alle prossime elezioni politiche del 4 marzo tre le fila di Forza Italia. Galliani, che nei giorni scorsi si era dimesso da presidente di Mediaset Premium in quanto carica incompatibile con l'eventuale elezione, sarà capolista per gli azzurri nelle liste proporzionali del collegio Lombardia 3 per il Senato, che comprende le province di Varese, Como e Lecco. A confermare la corsa di Galliani a Palazzo Madama è stata la coordinatrice lombarda di Forza Italia Mariastella Gelmini, arrivata oggi alla Corte d'Appello di Milano per depositare le liste. Nello stesso collegio di Galliani la Lega candida come capolista il fondatore del Carroccio, Umberto Bossi, mentre il Movimento 5 stelle schiera, sempre come capolista, l'ex direttore de "La Padania" e giornalista dell'emittente "La7" Gianluigi Paragone. Capolista per il Pd nella lista plurinominale sarà l'attuale segretario regionale Alessandro Alfieri, che corre anche nel collegio uninominale, sempre per il Senato e sempre a Varese.

Gli altri candidati di Forza Italia in Lombardia.

Tra gli altri nomi di candidati nelle fila di Forza Italia in Lombardia spiccano quelli dell'atleta paralimpica Giusy Versace, dell'avvocato patrimonialista Cristina Rossello, di Licia Ronzulli e degli ex ministri Paolo Romani e Michela Vittoria Brambilla, oltre alla stessa Mariastella Gelmini. Versace sarà capolista per gli azzurri nella lista plurinominale alla Camera a Varese, mentre Romani sarà capolista nel plurinominale al Senato a Milano. È candidata come capolista al Senato, ma nella circoscrizione Brescia-Bergamo, l'ex eurodeputata e attuale assistente di Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli. La Brambilla è stata candidata alla Camera nel collegio uninominale di Abbiategrasso, mentre l'avvocato Rossello sfiderà, sempre nel collegio uninominale ma di Milano 1, i candidati del Pd Bruno Tabacci e l'attuale Presidente della Camera Laura Boldrini, candidata per Liberi e uguali. Per Mariastella Gelmini in campo più candidature per la Camera: correrà nel collegio uninominale di Desenzano e come capolista in due collegi plurinominali a Brescia e Milano 1.