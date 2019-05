Si sono chiusi alle 23 di domenica 26 maggio i seggi per le elezioni comunali 2019 a Pavia. L'inizio dello spoglio per le comunali, a causa della concomitanza con il voto per le elezioni europee 2019, è previsto per le 14 di lunedì 27 maggio. A partire dal tardo pomeriggio si avranno quindi i primi risultati reali. In corsa ci sono sei candidati sindaco: Fabrizio Fracassi prova a riportare il centrodestra al governo della città dopo cinque anni. Il Pd candida Ilaria Cristiani dopo che l'ex primo cittadino Massimo Depaoli, ha deciso di correre una sua lista civica. Gli altri candidati sono Vincenzo Nicolaio per il Movimento 5 Stelle, Stefano Spagoni con la lista Italia in Comune, Paolo Cattaneo per Rifondazione comunista.

Primi dati sull'affluenza: votanti in calo

In attesa dei primi scrutini, è già noto il dato sull'affluenza al voto per le elezioni comunali 2019 a Pavia, che è stata del 64,36% degli aventi diritto. Si è quindi verificato un netto calo rispetto al dato della tornata precedente (69,51%). Un'indicazione sull'andamento di questo election day è già arrivato dai voti per le elezioni europee, scrutinati nella notte. A Pavia la Lega è il primo partito con il 34,99% delle preferenze, davanti al Partito democratico al 29,49%, a Forza Italia con il 10,81%. Segue il Movimento 5 Stelle che si ferma al 7,20%, quindi Fratelli d'Italia al 5,36% e +Europa con il 4,92%.

Polemica per l'invito al voto del presidente di Aler

Nelle ore precedenti al voto per le elezioni comunali è scoppiata a Pavia una polemica sul presidente dell’Aler, Jacopo Vignali, che ha inviato una lettera a tutti gli inquilini delle case popolari invitandoli a votare l’europarlamentare uscente della Lega, Angelo Ciocca, (recordman di preferenze in città) e il candidato del Carroccio alle comunali, Fabrizio Fracassi. Un'iniziativa che ha provocato le proteste delle opposizioni.