in foto: Foto www.inter.it (Marco Cappelletti, courtesy di DEGW e FUD Factory| Lombardini22)

Una nuova casa nerazzurra nel cuore del distretto dell'innovazione, più moderna ed ecosostenibile, con campi da calcio sul tetto e vista mozzafiato sui grattacieli di Porta Nuova. L'Inter ha dato l'addio alla vecchia sede di corso Vittorio Emanuele II, simbolo degli anni di Massimo Moratti e del Triplete, e ha fatto il suo ingresso al ‘The Corner', l'edificio di proprietà del gruppo Generali che ospita il nuovo quartier generale dell'Inter di Suning. Cinque piani completati da una terrazza panoramica da cui si vede tutta Milano, dalla Madonnina fino a San Siro, che rappresenta le ambizioni delle nuova proprietà cinese.

Una sede ecosostenibile e moderna senza dimenticare la storia

La struttura è stata progettata da DEGW e FUD (brand del Gruppo Lombardini22) e vuole "rispecchiare l'ambizione e la visione futura del club" in un luogo "altamente iconico della città, simbolo della nuova Milano globale e tecnologica". "Gli spazi sono caratterizzati da un'attenta opera di identità visiva che vede il brand nerazzurro ricoprire un ruolo centrale insieme ai grandi campioni della storia del club e all'internazionalità dei colori nerazzurri", spiega la società sul suo sito. La eco-sostenibilità sarà uno dei riferimenti della nuova era e per questo la scelta dei nerazzurri è caduta su un edificio riqualificato "con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente e all'efficienza delle prestazioni, che ha ricevuto la certificazione LEED Gold".

Un piano dedicato a ospiti ed eventi con una Trophy Room

Un piano della struttura sarà dedicato all'accoglienza di ospiti e agli eventi. Qui trovano spazio una sala media multifunzione, l'area Inter Heritage e una nuova Trophy Room che ospita tutte le coppe e i trofei vinti nei 111 anni di storia dell'Inter: una vera e propria installazione multimediale "che racconta in un solo colpo d'occhio l'intero palmares nerazzurro".

Al via anche la ristrutturazione del Suning Training Center di Appiano Gentile

Non c'è solo il nuovo quartier generale. Da qualche giorno è partito anche il progetto di ristrutturazione per il Suning Training Center di Appiano Gentile. Un altro investimento fatto per potenziare le infrastrutture societarie, che consentirà di dotarsi di un centro di allenamento d'élite.