Fragole fresche e bava di lumaca. Solo questi gli ingredienti di un rivoluzionario sorbetto, il primo al mondo realizzato con questo insolito ingrediente naturale che sostituisce l'acqua. Lo ha realizzato il maestro gelatiere Alessandro Racca della Carpigiani Gelato University utilizzando la bava prodotta nell'azienda elicicola ‘La Regina del Bosco', che si trova a Monterotondo in Franciacorta, Brescia.

"C'è ancora molto da studiare perché la ricetta è stata bilanciata sul momento e occorre fare alcune prove sulle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto", spiega Racca. Un anno fa Coldiretti spiegava che negli ultimi 20 anni il consumo di lumache degli italiani è aumentato del 325 per cento e nel 2017 ha raggiunto una produzione record annuale di 44mila tonnellate. La bava di lumaca viene utilizzata soprattutto nella cosmetica per preparare creme e gel. La sostanza, rileva ancora Coldiretti, "riuscirebbe a idratare e lenire la pelle contribuendo a contrastare i radicali liberi e a sollecitare la proliferazione cellulare. La crema a base di bava di lumaca agirebbe come un antibiotico naturale eliminando acne e altre impurità. Nella sua composizione, la crema annovera tra l’altro, anche il più comune collagene che promette di mantenere la tonicità dei tessuti. Per le sue caratteristiche, la crema a base di concentrato di bava di lumaca promette di ammorbidire le smagliature, rimuovere acne e attenuare cicatrici e contrastare le rughe". Non solo: negli ultimi tempi la bava è in commercio anche per uso alimentare e alcune aziende ne stanno facendo un ingrediente per sughi e paté. Secondo la titolare dell'azienda ‘La Regina del Bosco' Tania Bosio la bava di lumaca presenterebbe sorprendenti proprietà nutritive, molto utili per i disturbi dell'apparato digerente.