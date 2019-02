in foto: Gabriele De Martino

"La vita è una, vivila bene. Sentire il sangue che scorre tra le vene. Non abbatterti, credici e continua a lottare per sconfiggere quel maledetto male". Sono i versi di un rap scritto da Gabriele ‘Gabro' De Martino, un ragazzo bresciano che purtroppo non c'è più. La sua storia è raccontata sulla pagina Facebook dell'Ail, Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma: "Lo avevamo conosciuto durante alcuni incontri dei ragazzi di In viaggio per guarire che, insieme alla professoressa Anna Berenzi, girano per le scuole d'Italia portando la loro testimonianza raccontando la loro battaglia e facendo aprire gli occhi ai loro coetanei su quanto la vita sia costellata di cose belle che troppo spesso diamo per scontato. Gabriele era uno di loro. Era molto timido, ma voleva comunque dare il suo contributo. Quando era il suo turno preferiva far parlare un video e a seguire una sua canzone". Aveva scritto un rap per lottare contro il cancro, un inno alla vita che i volontari dell'Ail si porteranno sempre dentro. "Hotel 3° piano", si chiamava il suo rap.

"Il nostro Viaggio per Guarire non sarà lo stesso senza di te. Ti ricorderemo sempre così, con questo sorriso, impresso nei nostri cuori. Il tuo ricordo sarà sempre vivo in ognuno di noi e ti porteremo in ogni nostro viaggio. Alla fine la guerra l'hai vinta tu, perchè nemmeno la malattia è riuscita a toglierti il sorriso", è il ricordo di Gabriele sulla pagina ‘In viaggio per guarire'.