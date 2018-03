Il mondo della musica elettronica è in lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di Federico Franchi, in arte Zenith Dj. Il suo era un nome molto noto agli appassionati del genere: Zenith Dj era uno dei più importanti produttori del settore, pioniere di generi come l'hard trance e l'hardstyle. Molto conosciuto in Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Francia, dove aveva partecipato a numerose serate, Zenith Dj aveva lavorato con grandi nomi della musica dance come David Guetta e Pitbull, che aveva ripreso la sua più famosa hit. Federico Franchi era nato a Monza e aveva iniziato ad affermarsi come dj nel 1992: la sua hit più conosciuta è datata 2007 e si chiama "Cream": l'aveva firmata con il suo vero nome, dopo che si era spostato verso sonorità diverse da quelle degli esordi.

Federico Franchi aka Zenith dj aveva 43 anni: le cause della morte

La morte di Federico Franchi risale allo scorso weekend: Zenith dj è stato stroncato da un infarto domenica 18 marzo. Secondo quanto riferito da alcuni conoscenti del dj, il 43enne soffriva da tempo di un problema cardiaco, per il quale avrebbe dovuto operarsi. L'intervento era però stato rimandato: "Federico Zenith era una persona riservata e schiva che preferiva parlare con la sua musica… il suo linguaggio universale! Amico mio,ti ringrazierò per sempre per tutto quello che m'hai dato ed insegnato", ha scritto su Facebook un suo amico, Maurizio. Il funerale di Federico Franchi si terrà lunedì 26 marzo alle ore 14.30 al cimitero di Monza, in via Ugo Foscolo.