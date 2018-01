E' morto Gianfranco Negri-Clementi, noto avvocato d'affari. E' deceduto a Milano all'età di 86 anni. E' stato membro dei consigli di amministrazione e degli organismi di vigilanza di primarie società e banche (Unicredit S.p.A., Unicredit Audit S.p.A., Telecom Italia Media S.p.A., Allianz Bank S.p.A., Investitori SGR, Perfetti Van Melle S.p.A., Perfetti Van Melle S.r.l., Gum Base S.p.A.). All'università degli studi di Milano-Bicocca è stato professore a contratto di corporate governance presso il dipartimento di scienze economico-aziendali e diritto per l’economia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca.

Gianfranco Negri-Clementi, su legge sul sito dell'omonimo studio, si laurea magna cum laude all’Università di Milano, discutendo con il professor Piero Ziccardi, ordinario di diritto internazionale, una tesi sulla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). Fonda lo studio professionale che gradualmente si specializza in diritto commerciale e internazionale, svolgendo in questi settori attività di consulenza e di contenzioso, quest’ultimo in sede tanto ordinaria quanto arbitrale. È tra i professionisti di fiducia del Tribunale di Milano, da cui riceve incarichi di pubblico interesse e/o di rilievo istituzionale.