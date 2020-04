in foto: (Archivio)

Il Tar della Lombardia ha accolto l'istanza dei sindacati contro le ordinanze della Regione sulle attività di e-commerce che ampliavano alla vendita online e dunque alle consegna a domicilio anche di quei prodotti non previsti dai Decreti del Governo. Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil avevano infatti chiesto l'immediata interruzione delle attività di e-commerce "che le ordinanze di Regione Lombardia avevano nei fatti deregolamentato e reso libere, in contrasto con i Decreti del Governo con i quali si sono limitate una serie di attività produttive per contenere la diffusione del Coronavirus".

"L'ordinanza – si legge nel decreto del Tar presieduto da Domenico Giordano – disattendendo i propositi enunciati e ponendosi in contrasto con la normativa emergenziale contenuta nel d.l. e nel Dpcm citt., ha ampliato, anziché restringere, le attività consentite, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci, a fronte di un Dpcm che limitava il commercio solo a precisate categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche".

L'ordinanza firmata da Attilio Fontana

Nell’ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana, alla lettera H dell’articolo 1.2, c'era scritto:"È consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del Dpcm del 10 aprile 2020″, specificando che "la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro".

Sindacati: Un risultato a tutela dei lavoratori

"Il Decreto del Tar – commentano i sindacati – raccoglie quanto avevamo denunciato per settimane e quanto aggravato dalle Delibere di Regione Lombardia, un risultato a tutela dei lavoratori che dimostra che quando il sindacato confederale segnala un problema e fa una proposta non è mai pretestuosa". Da oggi, e almeno fino al 13 maggio, farà fede l’elenco delle categorie merceologiche inserite dal Governo nell’allegato 1 del decreto del 10 aprile.