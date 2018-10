in foto: Immagini di repertorio

La rivoluzione dell'e-commerce parte principalmente dalle spedizioni. Lo sa bene Poste Italiane che nel suo centro di Roserio, quartiere nordoccidentale di Milano, ha messo in funzione un robot, capace di smistare ben 15 mila pacchi all'ora. Un'evoluzione necessaria vista la crescita esponenziale del commercio elettronico in Italia, in particolare in Lombardia, come sottolineato anche da Gabriele Marocchi, responsabile ingegneria dell'azienda: "Una innovazione su cui il piano industriale ha puntato molto e che lavora con la logica dei bid data". La macchina, nata dal lavoro sinergico di due colossi come Leonardo, ex Finmeccanica, e Siemens, il cui nome è Mpks (Multisorting Packing System), ha un valore di circa otto milioni di euro e si snoda su 243 metri di nastro trasportatore, che a pieno regime impiega una settantina di persone: in un’ora vengono smistati e preparati alla spedizione per tutta Italia 15 mila pacchi per un totale di 1 milione e 100 mila invii quotidiani, equivalente al 10 per cento del volume nazionale. In nastro trasportatore accoglie le aziende più note del panorama delle vendite online, da Amazon ad Ali-Baba, passando per e-Bay e Zalando, che sono catalogate e riconosciute dal software del robot che dà la possibilità agli acquirenti di monitorare la spedizione la propria spedizione attraverso uno smartphone, cruccio di tutte le vendite online. Al momento l’Italia si assesta sui due pacchi procapite consegnati in un anno contro i 22 della Germania e i 39 della Cina, ma secondo le ultime stime il mercato italiano dell'e-commerce è destinato a crescere del 20% fino al 2022.

Il robot permetterà poi controlli automatici e serrati su determinati pacchi, provenienti in particolare dall'Olanda, rotta preferita per l'acquisto di piccole partite di sostanze stupefacenti, e dai quei paesi dove è alto il tasso di contraffazione in determinati settore industriali come l’abbigliamento o la farmaceutica. Per questo è stato ideato un particolare sistema di fotocellule e di tracciamento in grado di segnalare pacchi anomali che saranno poi i doganieri a ispezionare. Si lavorerà per questo con ritmi molto alti, per far fronte al numero sempre crescente di acquisti online. "Dall’abbigliamento ai prodotti per la cura del corpo passando per la tecnologia e gli alimentari. Tutto quello che passa su questo nastro in questo momento — spiega Marocchi — domani arriverà a destinazione, qualunque essa sia".