Hanno cercato di stuprare una ragazza che, come loro, cercava riparo in un'area dismessa. Per questo due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Monza e si trovano ora in carcere, con l'accusa di tentata violenza sessuale. In manette sono finiti due cittadini gambiani, entrambi irregolari e con precedenti per spaccio. La vittima è invece una ragazza italiana di 21 anni, anche lei senza fissa dimora, come i due arrestati. L'episodio risale alla notte tra venerdì e sabato. I tre, stando a quanto ricostruito, si erano incontrati nei pressi della stazione ferroviaria di Monza e avevano deciso di passare la notte in un edificio dismesso che si trova nei pressi dello scalo ferroviario. Poco dopo aver trovato riparo nello stabile, però, i due uomini avrebbero cercato di stuprare la ragazza, aggredendola e strappandole i vestiti di dosso. La giovane è riuscita a divincolarsi e a scappare dai suoi aggressori: con il cellulare ha poi chiamato i carabinieri.

Quando i militari del nucleo Radiomobile sono intervenuti i due presunti violentatori erano ancora all'interno, addormentati. I carabinieri li hanno arrestati con la pesante accusa, portandoli in caserma. Stamattina l'arresto è stato convalidato e per i due uomini si sono aperte le porte del carcere. A confermare la versione della ragazza ci sarebbe il referto dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove la giovane è stata portata dopo l'aggressione: i medici le hanno riscontrato delle ecchimosi, dimettendola con una prognosi di sette giorni.