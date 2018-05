Ha raccontato ai carabinieri di essere stata sorpresa alle spalle da due uomini, mentre era in sella ad una bici del bike sharing in zona Baggio a Milano, all'alba di questa mattina: i due l'avrebbero poi spinta a terra, trascinata in un angolo appartato e abusato sessualmente di lei, prima di darsi alla fuga. Il racconto choc, come riportato da Il Giorno, è di una 37enne: soccorsa dai sanitari del 118 e dai carabinieri, è stata trasportata alla clinica Mangiagalli. La donna, ricoverata nel centro antiviolenza del nosocomio meneghino, ha cominciato a dare in escandescenze, cerando di fare prima del male a se stessa e poi ai dottori: la donna avrebbe certificati problemi di tossicodipendenza, tanto che avrebbe perso l'affidamento dei due figli, ospitati in una comunità.

Quando è tornata lucida, però, la 37enne ha raccontato ai militari dell'Arma cosa le fosse accaduto, descrivendo nei dettagli l'aggressione e la violenza subita e dichiarando che i due uomini si erano poi allontanati a bordo della stessa automobile con la quale erano arrivati. La donna è stata sedata per permettere al personale medico di effettuate le analisi del caso che possano certificare la violenza, mentre il suo racconto è al vaglio dei militari dell'Arma.