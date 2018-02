Rissa tra due tassisti e un autista "abusivo" davanti all'aeroporto di Malpensa. Il poco edificante episodio è avvenuto domenica sera attorno alle 20.30 davanti agli arrivi del Terminal 1. Tra uno dei due tassisti e il conducente abusivo è nata una lite: il conducente dell'auto bianca accusava l'altro di portargli via i clienti. Dalle parole in pochi attimi si è passati ai fatti: il tassista, aiutato anche da un collega, ha iniziato a picchiare violentemente l'altro uomo. La rissa è avvenuta davanti ai turisti increduli: i tre uomini si sono picchiati proprio davanti ai loro trolley. Sicuramente non un bel biglietto da visita per chi era appena atterrato a Malpensa. A raccontare l'episodio – con tanto di video – alla testata "Milanotoday" è stato proprio il passeggero che era stato "agganciato" dall'abusivo, che gli aveva chiesto 95 euro per portarlo in centro.

A denunciare l'accaduto il cliente conteso.

Il passeggero in un primo momento ha accettato. Una volta varcata la porta degli arrivi, però, è stato avvicinato da un tassista che gli ha spiegato la situazione e lo ha indotto a optare per un taxi regolare. Tra i due conducenti che si erano contesi il passeggero è iniziata la lite che è poi degenerata e che potrebbe essere anche proseguita: il tassista in questione infatti a un certo punto ha affidato il suo passeggero a un altro collega, dicendo di voler ritornare indietro a proseguire la lite con l'abusivo, che nel frattempo aveva il volto ricoperto di sangue. Parte della violenta rissa è stata documentata da un video girato dallo stesso passeggero, rimasto decisamente amareggiato dall'accaduto.