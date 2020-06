Doppia rapina violenta la scorsa notte a Milano dove un uomo e una donna aggrediti da malviventi che li hanno rapinato di soldi, cellulare e monili d'oro.

È stata avvicinata da un'auto in via privata Cascia, nel quartiere Adriano, a Milano, la donna di 80 anni vittima di una rapina nella serata di domenica 21 giugno: agli agenti di polizia intervenuti dopo la sua chiamata ha raccontato che stava passeggiando verso casa quando intorno alle 21 una vettura con a bordo un uomo si è fermata poco distante da lei. Il guidatore che l'anziana vittima ha descritto come un sudamericano è sceso dall'auto, si è avvicinato a lei e le ha strappato la collanina d'oro che aveva al collo scaraventandola a terra. A quel punto la donna è stata soccorsa dal personal medico del 118 che l'ha trasportata in ospedale al San Carlo dove è giuntain codice verde.

Poco dopo sempre a Milano questa volta in pieno centro, in piazza Sant'Eustorgio, un uomo di 51 anni è stato aggredito intorno alle 4 di notte da due uomini che la stessa vittima ha descritto come nordafricani. Dopo averlo preso a pugni i due malviventi per convincerlo a consegnare cellulare e portafoglio contenente la somma di 50 euro in contanti. I due sarebbero poi scappati verso il vicino parco delle Basiliche, mentre la vittima della rapina è stata curata sul posto dagli operatori del 118 intervenuti.