Due ragazzini minorenni sono rimasti feriti questa mattina a Milano in un incidente avvenuto in via Valparaiso, zona Solari. I due viaggiavano sulle rispettive biciclette sulla pista ciclabile: poco prima delle 8, mentre probabilmente stavano andando a scuola, i due sono finiti per terra dopo essersi urtati per cause da accertare. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica: uno dei due ragazzini, un 15enne, ha battuto con violenza la testa sull'asfalto riportando un trauma cranico. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Ferito in modo serio anche l'altro ragazzino, un sedicenne, trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Per chiarire le cause dell'incidente, a quanto pare uno scontro frontale, gli agenti della polizia locale di Milano sono intervenuti all'altezza del civico 14 di via Valparaiso. Si è trattato comunque di un episodio raro: capita spesso a Milano che i ciclisti vengano travolti da auto o camion, ma un incidente grave tra due ciclisti è un'eventualità di sicuro meno frequente.