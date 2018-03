Spettacolare incidente stradale all'alba di oggi a Milano, lungo il Naviglio grande. Un'auto con all'interno due ragazzi è uscita di strada mentre percorreva via Ludovico il Moro finendo nel Naviglio, in questi giorni con poca acqua. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco dopo le cinque del mattino all'altezza del civico 185. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale. I pompieri, aiutati anche dai sommozzatori e da un'autogru, hanno estratto i feriti dall'abitacolo recuperando poi il veicolo, un'utilitaria. I due ragazzi, uno di 21 anni e uno di 28, sono stati poi affidati alle cure del personale paramedico. Per loro fortuna, nonostante il volo, non hanno riportato gravi conseguenze: sono stati ricoverati in codice verde all'ospedale San Paolo. Per come è andata devono sicuramente ringraziare anche il fatto che nel Naviglio ci fosse poca acqua per via dell'asciutta che serve a ripulire il canale: in questo modo l'urto è stato attutito, ma i due non hanno rischiato di rimanere bloccati e di affogare nel Naviglio.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente

Ancora sconosciuta la dinamica dell'accaduto: spetterà ai vigili urbani ricostruirla. Dalle prime ricostruzioni non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nell'incidente. Il conducente dell'utilitaria avrebbe dunque fatto tutto da solo, perdendo il controllo della vettura per cause ancora sconosciute. L'auto è poi uscita di strada sfondando le ringhiere di ferro a lato di via Ludovico il Moro e finendo la sua corsa nella poca acqua del Naviglio.