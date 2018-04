Vendeva cannabis illegale all'interno del suo negozio, che ufficialmente si occupava del commercio dei prodotti ottenuti legalmente dalla canapa: farina, cibi, vestiti e altri prodotti. Per questo un uomo, titolare di un negozio di San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, è stato denunciato dalla guardia di finanza: dovrà rispondere di traffico di sostanze stupefacenti. A scoprire la duplice natura dell'esercizio commerciale sono stati i finanzieri della compagnia di Melegnano, con il fondamentale supporto dei colleghi di Roseto degli Abruzzi. È proprio dalla cittadina abruzzese, infatti, che le Fiamme gialle sono risalite al titolare dell'esercizio commerciale milanese: i finanzieri abruzzesi avevano sequestrato alcuni grammi di marijuana a un tabaccaio della provincia di Teramo e da lì sono risaliti al rivenditore della sostanza, che era appunto il commerciante del Milanese.

La droga avrebbe fruttato quasi due milioni di euro

Il negozio di San Giuliano ufficialmente commerciava prodotti ottenuti dalla canapa industriale. In realtà, però, sul proprio sito internet pubblicizzava anche la marijuana illegale. E proprio due quintali di cannabis illegali sono stati sequestrati dalle Fiamme gialle: la sostanza stupefacente, se messa in commercio, avrebbe fruttato quasi due milioni di euro. A coordinare le indagini è stata la procura di Lodi: i militari delle Fiamme gialle, tramite appostamenti fuori dal negozio, hanno potuto documentare il via vai di acquirenti della droga e hanno anche individuato il magazzino che veniva utilizzato dal titolare del negozio come laboratorio per lavorare la canapa.