in foto: Foto di repertorio (LaPresse)

Sono due motociclisti le ultime vittime di incidenti stradali in Lombardia. I due episodi sono avvenuti entrambi ieri, domenica 30 settembre, a Malgrate (nel Lecchese) e a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Dalle prime ricostruzioni sembra che la dinamica dei due incidenti sia simile: i due motociclisti avrebbero perso il controllo del proprio mezzo da soli, senza l'intervento di altre vetture, e sarebbero finiti sull'asfalto riportando gravissimi traumi che li hanno condotti alla morte. Il primo gravissimo episodio è avvenuto nel pomeriggio a Malgrate: la vittima è il 32enne Andrea Maltese. Il ragazzo stava percorrendo in sella alla sua Honda Cbr 1000 l'ex strada statale 36. Sarebbe finito per cause da chiarire contro un cordolo del marciapiede, cadendo rovinosamente a terra. Trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Lecco, è purtroppo morto mentre i medici cercavano di rianimarlo: il ragazzo è giunto in ospedale in arresto cardicircolatorio. La vittima era di professione operaio ed era originario di Valmadrera, nel Lecchese.

Nella notte tra domenica e lunedì il secondo incidente mortale: la vittima è il 46enne Adrian Flack, di Paderno Dugnano. L'uomo, di professione impiegato, era in sella alla sua Triumph su viale Arturo Toscanini, nella frazione di Calderara. Anche in questo caso l'uomo, esperto e appassionato motociclista, avrebbe perso da solo il controllo della sua due ruote, finendo sull'asfalto. Trasportato all'ospedale di Niguarda, è purtroppo deceduto a causa di un gravissimo trauma toracico, nonostante i tentativi da parte dei medici.