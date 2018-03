Due incidenti nel giro di quindici minuti a Milano: il bilancio è di due persone rimaste ferite in modo grave, ma che non sarebbero in pericolo di vita. Quindici minuti da incubo nel milanese: il primo incidente a ridosso dei quartieri San Siro e Quarto Cagnino, il secondo invece a ridosso del centro storico ed i quartieri Sempione e San Vittore.

Il primo incidente è avvenuto alle 15.17, nel tratto di strada tra piazza Sant'Elena e via Harar: un uomo di quarantasei anni è stato travolto, mentre attraversava sulle strisce pedonali, da una Toyota Yaris guidata da una donna di settant'anni. L'uomo pare stesse facendo jogging quando è stato centrato in pieno: sul posto sono giunte un'ambulanza ed un'automedica, con il quarantaseienne portato d'urgenza al San Carlo in codice rosso, dove avrebbe riportato una frattura del femore ed altri traumi.

Il secondo incidente è avvenuto alle 15.32, esattamente quindici minuti dopo, in Largo Paolo d'Ancona, non lontano dalla stazione Cadorna. Una donna di sessantacinque anni è stata investita da un taxi, subito dopo essere scesa dal salvagente presente al centro della carreggiata. In quel momento infatti sopraggiungeva un taxi che non è riuscito ad evitare l'impatto con la donna, che all'arrivo dei medici del 118 non era cosciente. Trasportata d'urgenza al Niguarda in codice rosso, la donna ha riportato un grave trauma cranico, e le sue condizioni sono giudicate molto gravi.