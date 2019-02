in foto: Foto di repertorio

Un operaio di 61 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un edificio in costruzione a Lentate sul Seveso in provincia di Monza. L'uomo sarebbe caduto da circa sei metri battendo la testa violentemente. L'operaio, dipendente di un'azienda di Acerra, è stato soccorso e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dov'è morto poche ore dopo il suo arrivo. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia locale di Lentate sul Seveso. Ciro Paudice, il nome della vittima. Il tragico incidente, avvenuto per motivi ancora da accertare, è accaduto intorno alle 16 e 30 del pomeriggio di oggi, 27 febbraio. Solo poche ore prima a Meda, sempre in provincia di Monza, un operaio di 49 anni è caduto anche lui dal tetto di un edificio in costruzione. Soccorso, è stato immediatamente trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni di salute sono gravi. Ieri, in un cantiere di Desio, ancora una volta in provincia di Monza, un operaio di 56 annui è morto mentre lavorava in un tunnel per un lavoro di ampliamento di una rete fognaria.

"Stiamo monitorando la situazione. Questi fatti dimostrano la necessità di migliorare la formazione dei lavoratori e di aumentare l'attenzione del rispetto delle regole da parte delle aziende. E' necessario intensificare i controlli sui cantieri per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori", spiega Giulio Fossati segretario generale della Cgil di Monza e Brianza. "Un totale di 7 morti nel 2018 ai quali si aggiungono gli incidenti di questi primi mesi del 2019, oltre 500 lavoratori a rischio di infortunio ogni giorno nei cantieri. Per quanto di nostra competenza, continuiamo nella formazione dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, ma è necessario uno sforzo corale da parte dei tutti, lavoratori, datori di Lavoro e organi di controllo", spiega ancora Fossati.