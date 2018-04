Due casi di varicella sono stati segnalati a Voghera, in provincia di Pavia. A essere colpiti dalla malattia, secondo quanto riporta il quotidiano locale "La Provincia Pavese", sono stati due bambini di quattro mesi e di cinque anni, entrambi ricoverati nel locale ospedale proprio per complicazioni derivanti dalla varicella. Le loro condizioni non destano preoccupazioni: i bimbi non sono in pericolo di vita, anche se entrambi, per via della loro età, sono tenuti sotto stretta osservazione da parte dei medici: "Il paziente di cinque anni presenta una paralisi del nervo facciale – ha spiegato al quotidiano pavese il responsabile dei reparti di Pediatria degli ospedali di Voghera e Vigevano, Alberto Chiara – quello di quattro mesi sonnolenza e basso livello di reattività. La terapia è basata sul ricorso a farmaci antivirali". Secondo quanto emerso, nessuno dei due bambini era stato vaccinato contro la varicella: la vaccinazione contro questa malattia dell'infanzia molto contagiosa è obbligatoria dallo scorso anno, dopo l'introduzione del decreto Lorenzin.

Cos'è la varicella

La varicella è un virus molto contagioso, tipico dell'età infantile ma che può colpire anche gli adulti. La malattia si manifesta con eruzioni cutanee su tutto il corpo che si differenziano in macchie, pustole e croste, a seconda dello stadio di evoluzione. La varicella provoca un abbassamento delle difese immunitarie e può causare delle complicanze batteriche. La vaccinazione non evita il contagio, ma riduce praticamente a zero i rischi di complicazioni: "Il mio consiglio come pediatra e padre di famiglia è di sottoporre assolutamente i propri figli alla profilassi – ha affermato il dottor Chiara – anche se nel caso della varicella, malgrado l’obbligatorietà di legge (introdotta dal decreto Lorenzin), la copertura vaccinale è ancora piuttosto bassa. Eppure, basterebbero un trattamento all’anno tra i 12 e i 15 mesi di età, e un richiamo tra i 5 e i 6 anni per mettersi definitivamente al sicuro".