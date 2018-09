Viveva in un appartamento in via Pasquale Sottocorno, vicino viale Premuda, un'elegante zona residenziale di Milano. Era incensurato, ma nella sua casa i carabinieri della compagnia Monforte hanno scoperto due chili e mezzo di eroina, sei chili di sostanze da taglio e oltre ottomila euro in banconote di piccolo taglio. E così per un uomo di 35 anni, di nazionalità albanese, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La droga, secondo i militari dell'Arma, era destinata al "Boschetto della droga" di Rogoredo, piazza di spaccio all'aperto che si trova alla periferia sud-est di Milano, nel territorio del Municipio 4. Ed è stato proprio il presidente del Municipio, il leghista Paolo Guido Bassi, a complimentarsi con i carabinieri per l'operazione, sottolineando al contempo come a Milano l'aumento della diffusione di eroina sia "un fenomeno sempre più preoccupante": "Non solo nel girone dantesco del ‘boschetto' di Rogoredo – ha spiegato in una nota su Facebook – ma in molti altri quartieri, anche centrali. Sempre più spesso inoltro richieste di intervento a chi di competenza circa la presenza di siringhe in aree verdi e spazi pubblici. Parallelamente, siamo in contatto con Polizia e Carabinieri per segnalare episodi di spaccio e stiamo lavorando con le realtà del sociale su progetti di prevenzione e (ove possibile) recupero di chi finisce vittima di questo tunnel. Nel nostro piccolo, ci mettiamo grande impegno. Ho però impressione – ha concluso Bassi – che in città non ci sia abbastanza attenzione su un problema che rischia di portarci indietro a quanto di (brutto) si vedeva all'inizio degli anni 80".