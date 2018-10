in foto: Un controllo antidroga in una scuola (repertorio)

Droga tra i banchi di scuola. Questa mattina, venerdì 12 ottobre, i carabinieri sono entrati con i cani all'interno di due edifici scolastici superiori di San Donato Milanese, in provincia di Milano. I militari hanno fatto irruzione nelle aule e hanno sequestrato 7 grammi di hashish suddivisi in dosi. Tra gli studenti, cinque sono stati segnalati. I carabinieri, dopo aver trovato la droga, hanno cercato di risalire allo spacciatore che riforniva i ragazzi. Hanno individuato e fermato un uomo di 47 anni, pregiudicato e residente a San Donato Milanese. Ricostruita l'identità dell'uomo, i militari si sono messi sulle sue tracce e lo hanno osservato da lontano: lo spacciatore è stato colto in flagrante mentre vendeva una dose a un giovane del posto, senza preoccuparsi di venire scoperto dalle forze dell'ordine.

E' stato bloccato e perquisito: aveva con sé 100 grammi di hashish e materiale vario per confezionare le singole dosi vendute. I militari lo hanno portato in caserma ed è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio.