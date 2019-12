in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente nel pomeriggio di domenica 8 dicembre alle porte di Milano dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua moto: soccorso immediatamente dal personale medico del 118 è stato trasportato d'urgenza all'Humanitas di Rozzano dove è morto poco dopo il suo arrivo. L'allarme è scattato intorno alle 16.30 di ieri quando è giunta la chiamata al 118: sul luogo dell'incidente sono giunte immediatamente un'ambulanza e un'auto medica che hanno prestato le prime cure al centauro: le sue condizioni sono apparse subito critiche, il 21enne infatti era in arresto cardiocircolatorio ed è stato rianimato e poi intubato sul posto prima di essere trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano.

Non ci sarebbero altre auto coinvolte

Purtroppo però nonostante i soccorsi tempestivi il giovane non ce l'ha fatta ed è morto poche ore dopo il suo arrivo in ospedale. Le ferite riportate nell'impatto con l'asfalto si sono rivelate troppo gravi. Sul luogo dell'incidente, via Donizetti, tra Assago e Buccinasco, alle porte di Milano, sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Corsico per gli accertamenti del caso. Secondo quanto si apprende sembra che il ragazzo abbia perso il controllo della sua moto e che non ci siano altri veicoli coinvolti nel drammatico incidente. La vittima stando a quanto si apprende è il 21enne Simone Galli, di Buccinasco.