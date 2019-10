in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente nella mattina di oggi giovedì 31 ottobre, nel quartiere Milano 2 di Segrate, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito. Il 69enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele in codice rosso a causa delle ferite riportate nello schianto. Sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti della polizia locale e i soccorritori del 118. L'allarme è scattato intorno alle 8 di questa mattina quando alcuni automobilisti hanno richiesto l'intervento dei soccorritori dopo aver assistito allo schianto tra una moto e un'auto.

La caduta dopo l'impatto con una vettura

Nell'impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato proprio il centauro le cui condizioni sono apparse subito gravi: sul posto sono giunte in poco tempo un'ambulanza e un'auto medica del 118: il 69enne alla guida della due ruote è stato prima stabilizzato e poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Stando a quando trapelato le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. Intanto gli agenti della polizia locale hanno transennato il tratto di strada interessato dall'incidente avvenuto nei pressi di via Palazzo dei Cigni per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ma secondo una prima ipotesi sembra che la caduta sia avvenuta a causa del contatto tra la moto e l'auto.