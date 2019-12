in foto: Immagine di repertorio

Ancora una vittima della strada, questa volta a Rho, alle porte di Milano dove un uomo di 36 anni è stato investito in sella alla sua bici mentre tornava a casa. Il drammatico investimento è avvenuto nella serata di ieri lunedì 16 dicembre in via Lainate, all'altezza del civico 100, poco dopo la concessionaria Bmw. L'allarme è scattato intorno alle 22.10: sul posto l'Agenzia regionale di Emergenza urgenza ha inviato in codice rosso un'ambulanza e un'auto medica. Il ciclista, le cui condizioni sono risultate piuttosto gravi, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli agenti del Commissariato di Rho, per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.

Milano, incidente in moto per un 33enne

Poche ore dopo è stato necessario un altro intervento del personale medico per un incidente avvenuto questa volta a Milano, in via Asturie, in zona Bicocca dove un uomo di 33 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla propria moto. Stando a quanto si apprende, il centauro stava viaggiando in sella alla sua due ruote quando, per motivi ancora da accertare, è finito sull'asfalto dopo un volo di circa sei metri. Nel violento impatto ha riportato un trauma facciale: sul posto sono giunte un'auto medica e un'ambulanza che hanno prestato le prime cure all'uomo prima di trasportarlo all'ospedale Niguarda di Milano dove è giunto in codice giallo. Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.