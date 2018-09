in foto: (Immagine di repertorio)

Si è conclusa nella maniera più tragica possibile la vicenda della scomparsa di Domenico Goffi, trovato morto questa mattina dopo sette giorni di ricerche. Dell'uomo, 81enne originario di Villanuova sul Clisi (in provincia di Brescia) e malato di Alzheimer, si era persa ogni traccia una settimana fa. Nel pomeriggio di domenica 9 settembre l'anziano si era recato assieme a un amico in località Peraque: qui si era separato dall'amico e si era avviato a piedi, da solo, diretto al Santuario della Madonna della Neve, raggiungibile tramite dei sentieri sul monte Renico. Da allora dell'anziano non si sapeva più niente: col passare dei giorni si erano via via spente le speranze di ritrovarle in vita, anche se rimaneva una flebile possibilità. Questa mattina però, attorno alle undici, i soccorritori che da giorni erano impegnati a cercare l'81enne lo hanno trovato, purtroppo senza vita. Non è chiaro cosa abbia causato la sua morte, né si sa se verrà disposta l'autopsia sulla salma dell'81enne. In centinaia, tra volontari della protezione civile, vigili del fuoco e volontari del soccorso alpino, erano stati impegnati nelle ricerche, che si erano concentrate nel territorio sopra Villanuova: purtroppo, quando lo hanno trovato, per l'81enne era ormai troppo tardi.